Bereits seit dem vergangenen Freitag, 12. November, gilt Nikolaus Peter Leßel als vermisst. Wie die Polizei meldet, lebte er zuletzt in einer betreuten Wohngruppe in Nalbach (Kreis Saarlouis). Der Vermisste ist 60 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Auffällig sind neben seinem grauen Irokesen-Haarschnitt auch seine Punker-Kluft sowie Piercings in den Ohren und in der Nase. Der Kriminaldienst Saarlouis bittet um Hinweise unter Telefon 06831 9010.