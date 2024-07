Regina Weimer wurde am Donnerstag zur Vorsitzenden Richterin am Pfälzischen Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken ernannt. Sie wird den 6. Familiensenat leiten, der auch als Zivilsenat für allgemeine zivilrechtliche Streitigkeiten zuständig ist. Die 47-jährige gebürtige Kuselerin lebt mit ihrer Familie in Kaiserslautern. Am dortigen Amtsgericht hatte sie nach einer Zeit als Rechtsanwältin 2009 als Richterin auf Probe angefangen. 2012 wurde sie zur Richterin auf Lebenszeit am Landgericht Kaiserslautern ernannt. Nach ihrer Erprobung am OLG Zweibrücken wurde sie im Januar 2019 zur Richterin am Oberlandesgericht befördert. Dort war sie in der Verwaltungsabteilung mit richterlichen Personalangelegenheiten befasst, aber als Richterin auch als Mitglied des 3. Zivilsenats tätig. Seit September 2020 ist Regina Weimer zudem Mitglied des 1. Senats am Anwaltsgerichtshof in Koblenz.