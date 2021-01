Der Motorsportclub (MSC) Zweibrücken konnte trotz der Absage des Grasbahnrennens im Jahr 2020 und der schwierigen Bedingungen im abgelaufenen Jahr einige Arbeiten erledigen. Unter anderem wurden die Kurven auf der Rennwiese erneuert. Die 58. Auflage des Grasbahnrennens wird bereits geplant und soll am 5. September über die Bühne gehen.

Am 6. Juni des Vorjahres musste der MSC-Vorstand schweren Herzens das eigentlich für im Jubiläumsjahr 2020 (60. Vereinsgeburtstag) geplante Rennen absagen. Die Tradition der Grasbahnrennen in Zweibrücken besteht sogar schon seit 70 Jahren. Danach blieb man aber nicht untätig. Mit der Stadtverwaltung und dem Pfälzischen Rennverein wurde vereinbart, die Rennwiese in den Kurven zu erneuern. Die Kurven werden im Bahnsport durch die driftenden Motorräder immer sehr stark beansprucht. In den letzten Jahren war es daher vor allem für die Seitenwagenfahrer schwer, auf der Zweibrücker Rennwiese zu fahren. Wegen größerer Löcher waren blaue Flecken bei den Beifahrern nach den Rennen fast schon an der Tagesordnung.

Kurven aufgefräst, eingeebnet und neues Gras gesät

Mit einer schweren Forstfräse wurde zuerst die Bahn aufgefräst, danach mit einem Grader eingeebnet und neues Gras gesät. Für das nächste Rennen kann bei guten Witterungsbedingungen nun mit sehr schnellen Zeiten gerechnet werden. Beim Rennen 2018 konnte der Franzose und damalige amtierende Weltmeister Mathieu Tresarrieu eine neue Höchstgeschwindigkeit von 110,55 km/h über vier Runden aufstellen.

Trotz des ausgefallenen Rennens waren auch die MSC-Aktiven 2020 nicht untätig. Rennleiter Heiko Zeiter legte zu Beginn des Jahres erfolgreich die Prüfung zum FIM-Schiedsrichter ab. Damit vertritt Zeiter künftig die Farben des MSC und des Deutscher Motorsport-Bundes (DMSB) bei den Welt- und Europameisterschaftsläufen des Motorrad-Weltverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) im Ausland.

Wenige, ausgesuchte Einsätze für MSC-Fahrer im Jahr 2020

Ralf Drönner aus Dellfeld hatte einen Einsatz als Beifahrer in der Seitenwagenklasse und landete beim Gespann-Masters in Nordhastedt mit Valentin Martens aus dem belgischen Zolder auf Platz vier. 2021 soll Drönner mit Joachim Martens, dem Sohn von Valentin Martens, in der B-Seitenwagenklasse bei einigen Rennen in Deutschland antreten.

Michael Maurer, der Mechaniker des Tettnangers Imanuel Schramm, startete im August im südfranzösischen Tayac. Dort belegte der Fahrer vom Bodensee mit seinem Beifahrer Frank Schiemer Gesamtrang sechs. Für die Nachwuchsfahrer Moritz Straub und Patrik Löffler, die auch für den Rennstall von Imanuel Schramm fahren, lief es besser. Sie wurden in ihrem ersten Rennen in der Internationalen Seitenwagenklasse Vierte. Beim einzigen Grasbahnrennen 2020 in Deutschland, im hessischen Neuenhaßlau, gewann Schramm dann die Gesamtwertung, Straub und Löffler belegten den dritten Rang.

Renntermine in Herxheim und Altrip stehen auch fest

Neben dem 58. Grasbahnrennen in Zweibrücken haben auch die anderen pfälzischen Bahnsportveranstalter ihre Renntage terminiert: In Herxheim soll die Saison mit einem Speedway 4-Ländervergleich am 25. April beginnen; an Christi Himmelfahrt, 13. Mai, folgt das Finale 1 der Langbahn-Weltmeisterschaft. Für den Spätsommer ist ein weiteres Rennen geplant. Der MSC Altrip hat seinen Termin für das 67. Internationale Sandbahnrennen traditionell für den 3. Juni, den Fronleichnamstag, angesetzt.