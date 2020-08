Eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz wurde laut Polizei am Dienstag gegen 16.30 Uhr beim Schuh-Diebstahl im Outlet-Center beobachtet. Als der Sicherheitsdienst sie festhalten wollte, flüchtete sie zu Fuß über den Parkplatz. Der Sicherheitsdienst holte sie aber ein, woraufhin die Frau laut Polizei hysterisch um sich schlug – ohne jemanden zu treffen – und mehrmals versuchte wieder wegzulaufen. Die Frau musste kurzzeitig gefesselt werden, so die Polizei. Während der Flucht hatte sie die Schuhe im Wert von 158 Euro in einem Grünstreifen versteckt. Dort wurden sie von Polizei und Sicherheitsdienst gefunden. In der Handtasche der Frau fanden die Beamten außerdem 14 Paar Socken. Der Gesamtwert des Diebesguts betrug knapp 200 Euro. Gegen die Beschuldigte wurden zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, so die Polizei.