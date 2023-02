Von Patrick Göbel

Nachdem am Montag ein 55-Jähriger festgenommen wurde, der gestanden hat, seine Ehefrau erdrosselt zu haben, gibt es jetzt erste Hinweise auf ein mögliches Motiv.

Der Mann habe seine Frau aus Eifersucht getötet, teilte die Saarbrücker Staatsanwaltschaft mit. Der Familienvater aus Riegelsberg bei Saarbrücken soll eine „außereheliche Beziehung seiner Ehefrau“ vermutet haben. Der Tatverdächtige, gegen den laut Polizeisprecher Falk Hasenberg am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen wurde, soll ein Geschirrtuch als Tatwaffe benutzt haben. Damit soll er seine 53 Jahre alte Ehefrau den Hals von hinten zugezogen haben, „bis sie keine Kraft mehr hatte, sich zur Wehr zu setzen“.

Die Leiche der Frau soll der Tatverdächtige im Kofferraum des Familienautos zum Arbeitsplatz seiner Frau gefahren haben. Das hätten die laufenden Ermittlungen ergeben. Danach soll der Tatverdächtige das Handy seiner Frau ausgeschaltet haben mit dem mutmaßlichen Ziel, vorzutäuschen, dass seine Frau an ihrem Arbeitsplatz angekommen sei. Er wollte vermutlich inszenieren, dass die 53-Jährige erst nach Ankunft bei ihrer Arbeit verschwunden sei.

Am 4. Februar hatte er sie als vermisst gemeldet. Wegen Ungereimtheiten in seinen Aussagen, belastenden Zeugenaussagen und gesicherter Spuren im Haus der Familie soll der Ehemann selbst unter den Verdacht der Ermittler geraten sein. Der Mann versteckte die Leiche seiner Frau in einem Waldstück zwischen Saarbrücken und Riegelsberg. Er hatte die Leiche in einem Bombentrichter am Saarbrücker Gilbenkopf abgelegt. Die Polizeibeamten sicherten dort am Dienstag Spuren. Dorthin führte er die Polizei am Montag, nachdem er sich gestellt hatte.

Wie die RHEINPFALZ am Mittwoch berichtet hatte, ist der Tatverdächtige momentan in der JVA Saarbrücken untergebracht. Am Dienstag „ist der tatverdächtige Ehemann beim Amtsgericht vorgeführt worden und es wird Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen“, hatte Polizeisprecher Falk Hasenberg der RHEINPFALZ am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Bereits die Obduktion am Dienstag durch die Rechtsmedizin der Universitätsklinik Homburg hatte ergeben, dass der Mann seine Ehefrau erdrosselt hatte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.