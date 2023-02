Der EHC Zweibrücken hat am Sonntagabend das erste Halbfinalspiel um die Regionalliga-Meisterschaft gegen den Heilbronner EC mit 5:4 (2:2, 2:0, 1:2) gewonnen. Damit führen die „Hornets“ in der Serie „Best oft five“, in der sie drei Spiele zum Weiterkommen gewinnen müssen, mit 1:0. Vor 715 Zuschauern in der Ice-Arena am ehemaligen Flughafen bewahrheitete sich zu Beginn des Matchs aber, dass in den Play-off-Spielen die Uhren neu gestellt werden. Denn die Zweibrücker wurden als Spitzenreiter der Hauptrunde vom Tabellenvierten kalt erwischt, lagen nach vier Minuten durch Tore von Sven Breiter und Marco Haas schon mit 0:2 hinten. Claudio Schreyer (5.) schlug aber schnell zurück, Erik Betzold (17.) sorgte dafür, dass es mit einem Unentschieden in die Kabine ging. Erneut Betzold (22.) und Michael Morrissey (37.) brachten im mittleren Drittel die „Hornissen“ dann aber mit 4:2 in Führung.

Als Felix Stokowski zehn Minuten vor der Schlusssirene zum 5:2 für Zweibrücken traf, schien der Sieg der Heimmannschaft in trockenen Tüchern. Doch die Heilbronner „Eisbären“ kamen durch Artem Klein (53,) und Stefan Rupp sechs Sekunden vor dem Spielende noch mal gefährlich heran. Mehr als das 4:5 sprang aber nicht mehr heraus. Das nächste Spiel dieser Halbfinalserie steigt am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr in Heilbronn.