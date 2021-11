Corona weicht nicht aus der Südwestpfalz. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 54 neue Fälle, davon sieben in der Stadt Zweibrücken und 36 im Landkreis. Schwerpunkt im Landkreis sind die Verbandsgemeinden im Osten: Dahn (neun), Hauenstein, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben (je sechs). Auf Zweibrücken-Land entfallen nur vier Fälle, auf Thaleischweiler-Wallhalben zwei. Aktuell liegt die Inzidenz in Zweibrücken bei 103, im Landkreis bei 161 und in der Stadt Pirmasens bei 150. Aus Altersheimen werden keine neuen Fälle vermeldet. An der Berufsschule Rodalben ist eine Schülerin positiv auf Corona getestet worden.