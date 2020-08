In einem Testspiel gewann Landesligist TSC Zweibrücken am Donnerstagabend auf eigenem Platz gegen die U19-Truppe des FK Pirmasens mit 5:4 (4:1). In der neunten Minute schoss Nico Krebs das 1:0 für die Zweibrücker. FKP-Spieler Fynn Fritzsche traf nach 15 Minuten zum Ausgleich. Sebastian Meil (21.), Tim Schadrin (22.) und Tobis Schön (45.) sorgten dann für den 4:1-Halbzeitstand aus Sicht der Platzherren. Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff verkürzte die A-Jugend des Regionalligisten aber per Elfmeter auf 2:4. Den Strafstoß verwandelte Alexander Zeitz sicher. TSC-Spielführer Schön stellte den erneuten Drei-Tore-Vorsprung zum 5:2 per Kopfball her (64.). Danach kam der FKP-Nachwuchs besser ins Spiel und konnte durch Paul Buchheit (81.) und ein schönes Freistoßtor durch Max Wadle in der Schlussminute noch auf 4:5 für die Elf von Trainer Thorsten Lahm verkürzen.