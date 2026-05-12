Die Herren 30 des TC Althornbach sind in dieser Tennissaison arg ersatzgeschwächt. Am Sonntag ist das umgestellte Team aber effektiv und punktet erstmals.

Im dritten Spiel der Medenrunde landeten die Herren 30 des TC Althornbach am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Tennis-Verbandsliga Rheinland-Pfalz. Nach den Niederlagen zum Auftakt beim TC Bürgerweide Worms (3:6) und beim TC Gelb-Weiß Ludwigshafen (2:7) siegte das TCA-Team um Spielführer Tim Helfenstein zu Hause knapp mit 5:4 gegen die Spielgemeinschaft Gensingen/Rotamint Bingen.

Drei Matchbälle vergeben

Althornbach muss allerdings in dieser Saison auf die etatmäßige Nummer eins, Tim Helfenstein, verzichten, der aufgrund einer Handverletzung für die komplette Spielrunde 2026 ausfällt. Mit Steffen Benoit kann zudem ein weiterer Stammspieler verletzungsbedingt in der Runde nicht antreten. Notgedrungen hat die Mannschaftsaufstellung der Althornbacher daher ein anderes Bild. So spielt Dennis Koch in dieser Saison an Position eins. Des Weiteren verstärken Andreas Brill und Marco Krämer das Herren-30-Team des TCA. Letzterer wechselte vom TC Rieschweiler-Mühlbach, wo er in der Pfalzliga bei den Herren 40 gespielt hatte, nach Althornbach.

Das spannendste Match an diesem Heimspieltag lieferten sich an Position sechs Aris Wöschler vom TCA und sein Kontrahent Simon Wegmann von Gensingen/Bingen. Nach dem mit 6:1 gewonnenen ersten Satz sah alles nach einem klaren Sieg für den Althornbacher Spieler und ehemaligen Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken aus, der in diesem Durchgang kaum Schwächen gezeigt hatte. Mit guter Beinarbeit und solidem Grundlinienspiel überzeugte der 32-Jährige da, der als Vater von zwei Kindern (drei Jahre beziehungsweise neun Monate) als Zahnarzt in Zweibrücken in der Praxis seines Vaters Klaus Wöschler arbeitet.

Krimi im Champions-Tiebreak

Der zweite Satz verlief ausgeglichen. Simon Wegmann von der Spielgemeinschaft aus Rheinhessen kam jetzt besser ins Spiel, überzeugte mit einer guten Vorhand und mit einem fast perfekten Serve-and-Volley-Spiel. Bei Wöschler schlichen sich jetzt einige leichte Fehler ein, besonders auf der Rückhandseite. Wegmann wirkte gefestigter und sicherer in den Grundschlägen und gewann den zweiten Satz mit 6:4.

Der abschließende Champions-Tiebreak war dann ein echter Krimi, bis zum Schluss war es sehr eng. Zu Beginn des Entscheidungssatzes unterliefen Aris Wöschler einige Leichtsinnsfehler. Doch gegen Ende war er wieder konzentrierter und sicherer in den Ballwechseln. Am Ende vergab der TCA-Spieler sogar drei Matchbälle und verlor mit 12:14. „Ich habe im zweiten Satz und am Ende im finalen Satz aufgehört, Tennis zu spielen, und dem Gegner zu viele leichte Punkte geschenkt“, lautete Wöschlers Fazit.

Doppel eins macht alles klar

Das zweite enge Spiel an diesem Vormittag in Althornbach lieferte Andreas Brill an Position vier gegen seinen Gegner Jannik Janz. Brill, der vom Vortag schon ein Spiel in Gersheim in den Knochen hatte, brauchte etwas Zeit, um ins Match zu finden. Satz eins verlief etwas holprig, auch weil dem 43-Jährigen zu viele leichte Fehler mit der Rückhand unterliefen. So ging der Satz im Tiebreak mit 7:6 an Janz. Im zweiten Durchgang spielte Brill, der als kaufmännischer Leiter bei der Zweibrücker Firma Wolf und Sofsky arbeitet, sicherer und gewann ihn mit 6:2. Im entscheidenden Champions-Tiebreak agierte Brill dann wieder sehr sicher und siegte hier knapp mit 11:9.

Nachdem dann an Position zwei Patrick Goebes mit 7:6, 6:2, Marco Krämer an Position fünf (7:6, 6:4) sowie Christian Weidler (6:2, 6:4) an Position drei ihre Spiele gewannen, führten die Althornbacher Tennisspieler nach den Einzeln mit 4:2. Nur Dennis Koch an Position eins verlor seine Partie mit 2:6, 2:6 klar gegen Niklas Schellenberger.

So mussten die Althornbacher Herren 30 zum Gesamtsieg nur noch ein Doppel gewinnen. Und das gelang dann dem TCA-Doppel eins mit Dennis Koch und Philipp Wiese, die mit 6:3, 4:6, 10:1 den fehlenden fünften Punkt zum Gesamtsieg beisteuerten. Die anderen Doppel zwei (Goebes/Weidler in drei Sätzen) und drei (Krämer/Wöschler in zwei Sätzen) gewannen zwar die Gäste d der SG Gensingen/Rotamint Bingen. Doppel zwei in drei Sätzen und Doppel drei in zwei Sätzen. Dennoch war der erste Saisonsieg der Althornbacher unter Dach und Fach.