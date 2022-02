Der EHC Zweibrücken steht im Halbfinale um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Südwest. Die „Hornets“ (in Schwarz-Gelb) schlugen am Sonntagabend im dritten Viertelfinalspiel der „Best of Three“-Serie die EKU „Mad Dogs“ Mannheim mit 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). Es war ein schweres Stück Arbeit. Denn vor 571 Fans in der heimischen Eishalle wurden die Zweibrücker zunächst kalt erwischt, lagen durch Tore von Valetin Kopp (5.) und Paul Säftel (8.) nach dem ersten Drittel schon mit 0:2 hinten. Maximilian Dörr (22.), Lukas Braun (35.) und Julian Reiss (40.) – beim Gegentor von Sven Klisch (30.) – brachten die „Hornissen, die ohne Felix Stokowski auskommen mussten, dann wieder zurück in die Spur. Im Schlussabschnitt machten Dan Radke (46.) und EHC-Neuzugang Pierre Wex (55.) den Deckel drauf. Der Traum vom Finaleinzug und dem ersten Titelgewinn seit der Saison 2016/17 lebt damit weiter. Am kommenden Sonntag (18.30 Uhr, Ice-Arena) beginnt die Halbfinalserie mit einem Heimspiel: Gegner ist dann der Stuttgarter EC.