Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall zwischen Wallhalben und Mittelbrunn in der Nacht auf Dienstag schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann betrunken. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und fuhr auf einen Felsen.

Durch den Aufprall wurde das Auto so stark beschädigt, dass die Feuerwehr den Fahrer herausschneiden musste. Er kam in die Uniklinik Homburg. Eine Nachfrage bei der Polizei ergab, dass er zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ist und sich noch in der Uniklinik befindet. Da der Mann keinen Führerschein dabei hatte, musste seine Identität erst ermittelt werden. Mittlerweile steht fest: Es handelt sich um einen 53-Jährigen aus dem Saarland. Dass er Alkohol getrunken hatte, wurde laut Polizei erst im Krankenhaus festgestellt. Am Unfallort sei kein Alkoholtest möglich gewesen. Den Führerschein muss der Mann erst einmal abgeben.