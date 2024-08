Die Todesursache der 51-Jährigen, die am Dienstag tot in einem Haus in Althornbach gefunden wurde, steht fest. Der 57-jährige Ehemann liegt schwer verletzt im Krankenhaus und ist bislang nicht vernehmungsfähig.

„Der Leichnam wies mehrere Stichverletzungen auf. Todesursächlich war ein Verbluten“, schreibt die Zweibrücker Staatsanwaltschaft zur Todesursache der 51-Jährigen. Der 57-jährige Ehemann gilt als tatverdächtig, er wurde am Dienstagmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. „Nach einer durchgeführten Operation ist er nach wie vor in stationärer Behandlung, sediert und nicht vernehmungsfähig“, heißt es. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen laut Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte vor, dass eine dritte Person beteiligt war. Zum Tathergang gibt die Staatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte. Ablauf, Hintergrund und Motiv seien „Gegenstand der Ermittlungen“.