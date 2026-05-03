Früher Doppelschlag, stabiles Kurzpassspiel: Contwig zieht den zuletzt erfolgreichen Gästen den Stecker. Einer, der erst im Winter kam, schraubt seine Parameter nach oben.

Das auf Samstag vorgezogene Aufeinandertreffen zwischen der Palatia Contwig und dem VfB Reichenbach in der Bezirksliga Westpfalz war so ein Spiel, bei dem es entscheidend war, wer den 1. Mai besser weggesteckt hat.

„Ich war feiern und zwar rechtzeitig daheim, das Aufwärmen war trotzdem nicht gut. Aber es hat letztlich doch Spaß gemacht, da es mein Startelf-Debüt war“, erklärte Yannik Klein vom Gastgeber. Er war nur einer von gleich mehreren Wechseln, die Palatia-Spielertrainer Niklas Kupper in der Startelf vornahm. Wie im Vorfeld angekündigt, machte Kupper nach dem gesicherten Klassenverbleib von der Möglichkeit Gebrauch, Kickern mit weniger Spielzeit in der bisherigen Runde zu mehr zu verhelfen.

Palatia mit Start nach Maß

Klein war erst im Winter vom SVN Zweibrücken an die Contwiger Bahnhofstraße gekommen. Er trug jahrelang das Rieschweiler Trikot und zuletzt für ein halbes Jahr das des SVN Zweibrücken. Sechs Einsätze, 86 Spielminuten und ein Tor standen vorm Samstagsspiel in seiner Statistik für Contwig. Alle Parameter sollten sich bis zum Schlusspfiff nach oben verändern.

Doch noch bevor der gelernte Bürokaufmann, der bei Triwo auf dem Flugplatz Zweibrücken im Ramp Office arbeitet, als rechter Außenverteidiger in der Viererkette richtig gefordert wurde, sah er, wie Kupper aus dem Halbfeld den Ball mit Gefühl über VfB-Keeper Rouven Hach hinwegzirkelte und der sich ins lange Eck senkte. 1:0 in der zweiten Minute, so etwas nennt man im wahrsten Sinne des Wortes einen Start nach Maß.

Neuformierte Palatia-Verteidigung funktioniert

Die Gäste waren nun früh gefordert, wollten sie ihre Serie von drei Siegen in Folge weiter ausbauen. Die Aufmerksamkeit war daher nun auf die Palatia-Viererkette gerichtet. In der war übrigens nur noch Lukas Redinger aus der Vorwoche übrig. Neben Klein durften sich Marlon Winkler und Moritz Schubert beweisen. Oft liefen die Angriffsbemühungen der Reichenbacher über links. Das Duo Klein/Redinger löste viele VfB-Anläufe durch gute Absprachen aber bereits in der Entstehung. Und kam eine Flanke durch, war Schlussmann Kimi Becker zur Stelle.

Den aufkommenden Angriffsschwung der Gäste, die auf Rang sieben rangieren und damit zwei Plätze vor den Contwigern, ließ Tim Hüther (19.) abebben. Zentrumsstürmer Philipp Koch machte den Ball mit dem Rücken zum Tor fest. Im Zweikampf drehte er sich nach innen zum Tor hin und sah den links in die Gasse einlaufenden Hüther als besser postierten Mitspieler, der trocken ins lange Eck traf. Reichenbach versuchte weiter, den Anschlusstreffer zu erzielen. Klein löste seine Aufgaben sehr gut auf der Außenbahn. Auch die Abseitsfalle hatte die neuformierte Abwehrreihe zuverlässig drauf.

Torwart Beckers zweite Torvorlage

Die Entwicklungsschritte, die Kupper mit seinen Jungs angekurbelt hat, waren am Samstag zu erkennen. Mit einer reifen Spielanlage stellten sie den Gegner kalt. Das Kurzpassspiel startete bei Torwart Becker, entweder über die beiden Innenverteidiger oder den sich passend fallen lassenden Luca Wick im Zentrum. „Insgesamt ist diese Saison viel Zug bei uns drin, wir haben Lust auf alles in der Liga. Wir sind längst angekommen in der Bezirksliga“, urteilte Tim Tropper. „Der ein oder andere war gestern etwas länger weg, das war zu spüren. Aber jeder hat alles nach dem Feiern aus den Knochen herausgeholt und hier eingesetzt.“

Den Gästen schien der Maifeiertag doch noch mehr in den Knochen zu stecken. Tim Hüther sah sich in der 43. Minute 18 Meter vor dem Tor sträflich alleine. Keiner ging ihn an. Seine flache Schussabgabe war weder fest noch platziert, aber dennoch zu gefährlich für VfB-Keeper Rouven Hach, der den Ball unterm Arm durchgleiten ließ. Mit dem 3:0 gaben sich die Contwiger aber nicht zufrieden. Es muss nicht immer geordnet von hinten heraus sein, dachte sich wohl Kimi Becker, nachdem er mal wieder den Ball aufgenommen hatte. Sein Abschlag fand den durchgestarteten Mesout Moutous, der das 4:0 (45.) besorgte. Es war bereits die zweite Torvorlage für den Winterzugang im Kasten der Palatia.

Laute Kabinenansprache hilft Reichenbach nichts

In der Pause war VfB-Spielertrainer Yannik Brehmer – hörbar aus dem Kabinentrakt – nicht zufrieden mit seinen Jungs. Bis auf Johannes Klein (48.) und David Hach (78.), deren Gelegenheiten Becker einmal mit dem Arm und einmal mit einer Fußabwehr zunichtemachte, kam bis zum Ende nicht mehr viel von den Gästen.

Aus ihren Kontermöglichkeiten machte die Palatia bei dem weiter ansehnlichen Sommerkick allerdings fast noch ein bisschen zu wenig. Auf Vorlage von Niklas Kupper köpfte Yannik Klein den Ball 20 Minuten vor dem Ende noch zum 5:0 über die Linie. „Der war am langen Pfosten nicht mehr schwer reinzumachen, da habe ich einfach nur richtig gestanden und auch mit meinem Wechsel habe ich alles bislang richtig gemacht“, freute sich Klein über diese Tatsachen und seinen zweiten Ligatreffer im siebten Spiel, das i-Tüpfelchen auf seine Startelf-Premiere. Niclas Leist war dann noch der VfB-Ehrentreffer zum 1:5 (89.) vor 100 Zuschauern vergönnt.