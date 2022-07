Zum sogenannten „Rideout“, eine Art Gruppen-Ausfahrt, haben sich am Samstagnachmittag rund 50 Fahrradfahrer aus Zweibrücken und Umgebung getroffen, fast ausschließlich Jungs im Teenageralter. Sie fuhren ab 15 Uhr vom Bahnhof durch Bubenhausen, Ixheim und die Innenstadt. Dabei hielten sie sich zwar nicht jederzeit an alle Verkehrsregeln – etwa bei der Fahrt durch die Fußgängerzone oder wenn Radfahrer auch die Gegenfahrbahn benutzten –, zu gefährlichen Situationen kam es aber nicht. Die Autofahrer zeigten sich rücksichtsvoll, ließen der Kolonne den Vortritt und verzichteten auf riskante Überholmanöver. Die Polizei, die die Gruppe später kontrollierte, hatte laut einem der Teilnehmer nichts auszusetzen und beließ es bei einer Ermahnung, vorsichtig zu sein. Nach dreieinhalb Stunden mit einigen Zwischenstopps war das Treffen beendet. Zu solchen Fahrten verabreden sich die jungen Biker über Aufrufe in Whatsapp, Instagram, Youtube oder andere soziale Medien. Mitfahren kann jeder.