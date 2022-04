Fachvorträge, Fahrten und Geselligkeit prägen die Zweibrücker Ferienseminare für Gartenfreunde. Zum 50. Seminar, das der Verkehrsverein mit dem Kultur- und Verkehrsamt und dem Umweltbetrieb UBZ veranstaltet, kann man sich schon anmelden.

Es findet von Montag, 5., bis Freitag, 9. September statt und kostet 120 Euro. Bis zu 30 Personen können teilnehmen.

1972 fand das erste Ferienseminar für Gartenfreunde statt, wie Esther Budell-Hoffmann vom städtischen Kultur- und Verkehrsamt weiß. Organisiert wurde es damals gemeinsam von Rosenverein, Verkehrsverein und Stadtverwaltung. Seither habe sich am Konzept nicht viel verändert. Budell-Hoffmann: „Die Mischung des Seminars aus Fachvorträgen, Geselligkeit und touristischen Fahrten hat sich bis heute als gutes Rezept erwiesen.“ Traditionelle Elemente wie die Begrüßung und der Rundgang durch den Rosengarten, eine Abschlussfahrt sowie das Gäste- oder Erinnerungsbuch bilden nach wie vor den festen Rahmen. Es gebe Teilnehmer, so Budell-Hoffmann, die das Ferienseminar schon über 20-mal besucht haben. Angestoßen wurde die Veranstaltung von Seminaren zu gärtnerischen Themen von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, wie Budell-Hoffmann erinnert. Die Gartenkultur sollte durch die Vermittlung von theoretischem und praktischem Wissen gefördert werden.

„Ein Hauch von England“

Auf dem diesjährigen Programm stehen laut Budell-Hoffmann ein Rosengarten-Rundgang mit dem gärtnerischen Leiter Heiko Hübscher sowie Vorträge im Herzogsaal des Stadtmuseums. Gärtnermeister Heiko Hübscher referiert über die Geschichte der Zweibrücker Rosen; Thomas Lolling, Leiter des Deutschen Rosariums, spricht über Rosen und ihre Pflanzpartner. Die Beet- und Gartenplanerin Petra Mechenbier vermittelt „einen Hauch von England im heimischen Garten“. Martina Wagner, Fachkraft für Natur- und Umweltkunde, zeigt, wie man ausgefallene Festtagsdekorationen mit Materialien aus dem eigenen Garten herstellen kann.

Eine Exkursion führt in den Zweibrücker Gemeinschaftsgarten „Grüne Brücke“ in der Gabelsbergerstraße. Bei der Abschlussfahrt wird der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim besucht.

ANMELDUNG

Ferienseminar für Gartenfreunde von Montag, 5. bis Freitag, 9. September 2022. Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins Zweibrücken im Kultur- und Verkehrsamt, Behördenzentrum Max 1 unter Telefon 0632/871-472.