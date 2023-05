Mit einem Festakt feierten Entscheidungsträger, Personal und Politik sowie Awo-Funktionäre am Montag den 50. Geburtstag des Awo-Seniorenhauses am Rosengarten. Dabei wurden drei Männer der ersten Stunde geehrt, aber es wurde auch klar, wie umstritten Neubau und Standort vor 50 Jahren waren.

„Das Haus ist für viele Menschen Zuhause, Arbeitsplatz oder Treffpunkt. Oder sogar alles zusammen im besten Fall“, sagte Walter Rimbrecht, Awo-Stadtverbandsvorsitzender. Er nannte das Seniorenhaus zwischen Exe und Rosengarten einen „Leuchtturm für Zweibrücken“ und erinnerte daran, dass es vor dem Bau 1973 immerhin 2000 Einsprüche dagegen gab. Der Stadtrat habe schließlich mit knapper Mehrheit für den Bau des Seniorenheims gestimmt, dem Gegner vorgeworfen hatten, dass es zwischen Schwarzbach und Bleicherbach liegt. Die Bewohner seien damit ständig feuchter und somit krank machender Luft ausgesetzt, hieß es. Was sich nach dem Bau als Humbug herausgestellt habe.

Klaus Stalter, ehemaliger Zweibrücker Verwaltungsbeamter und späterer Verbandsbürgermeister in Landau-Land, erinnerte sich an die Weisungen, die er in den 60er Jahren von seinem damaligen Verwaltungschef erhalten hatte. Der hatte ihn mit Aufgaben wie der Organisation des ersten fahrbaren Mittagstischs der Arbeiterwohlfahrt in Zweibrücken betraut und ihn so sozusagen sanft in die Awo-Mitgliedschaft gedrängt. Was beim aktuellen Zweibrücker Verwaltungschef Marold Wosnitza für Lachen und ungläubiges Kopfschütteln sorgte. „Das geht heute so nicht mehr“, waren sich Stalter und Wosnitza schnell einig.

Das Awo-Präsidiumsmitglied Thomas Hitschler zeichnete Klaus Stalter mit einer Urkunde für dessen langjährige Verdienste als Vorsitzender aus und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Franz Schermer und Wilhelm Zeiser ernannte Hitschler zu Ehrenmitgliedern. Sie waren früher stellvertretende Vorsitzende und haben laut Hitschler die Basis für die heutigen Angebote und Möglichkeiten der Awo bereitet mit ihrem Engagement, das teilweise mehr als 30 Jahre anhielt. Auch und besonders um den Bau des umstrittenen Gebäudes, das viele Zweibrücker nicht an diesem Ort haben wollten, sondern lieber an der Stadtgrenze gesehen hätten, haben sich die drei Geehrten verdient gemacht.

1970 gab es den ersten Spatenstich, 1973 wurde das Haus eingeweiht. Seitdem hat sich viel geändert. Zum einen wurde angebaut, ein Café grenzt an den 2017 errichteten Freizeitbereich Stadt am Wasser, und auch in der Pflege hat sich vieles geändert. Oberbürgermeister Marold Wosnitza zitierte: Unter Hausleiterin Andrea Schantz habe sich das Haus entschieden, Ruhezone des Lebens zu sein statt Warteraum des Todes.

Dabei hatte Wosnitzas persönliches Verhältnis zum Seniorenhaus mit Krisen begonnen. Zu Beginn seiner Amtszeit vor vier Jahren stand erst mal eine Evakuierung an, dann folgte Covid. Die Arbeiterwohlfahrt nannte er „einen verlässlichen Partner“, das Seniorenhaus eine Landmarke in Zweibrücken. Auch Thomas Hitschler bekräftigte, dass die Entscheidung, mitten in der Stadt zu bauen, richtig gewesen sei. Klaus Stalter traf vor der Feierstunde Bewohner und Ex-OB Jürgen Lambert, der von seinem Zimmer aus auf seinen geliebten Rosengarten schauen kann.