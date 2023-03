Nachdem bereits die Mädchen der Wettkampfklasse III den Landesentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen hatten, eiferten ihnen nun die jüngsten Tischtennis-Mädchen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums nach. In Trier schlugen sie am Mittwoch im Landesfinale der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010 und jünger) die Mannschaft des Trierer Angela-Merici-Gymnasiums mit 5:0.

Mit den vier Vereinsspielerinnen Alina Schuhmacher, Lena Grünbauer, Paula Huber und Laura Lehmann galt die HFG-Mannschaft als Favorit. Diese Rolle füllten die Mädchen auch gut aus, wie sich am klaren Spielverlauf erkennen ließ. Zuerst waren Paula Huber und Lena Grünbauer mit ihren Einzeln an der Reihe. Beide hatten die Partie und ihre jeweilige Gegnerin im Griff und gewannen ohne Satzverlust mit 3:0. In den beiden folgenden Einzeln machten es Laura Lehmann und Alina Schuhmacher ihren Teamkolleginnen nach und gewannen auch jeweils mit 3:0.

Und zum Abschluss ein bisschen Rundlauf

Lediglich Schumacher hatte im ersten Satz Startschwierigkeiten und geriet schnell in Rückstand. Nach einer Taktikumstellung zwang sie jedoch ihre Gegnerin zu mehr Fehlern und holte sich den Durchgang in der Verlängerung noch mit 12:10.

Somit stand es nach den Einzeln bereits 4:0 für die Zweibrückerinnen. Für den Gesamtsieg fehlte nur noch ein Punkt. Den erspielten Huber und Grünbauer ohne Satzverlust mit einer soliden Leistung im abschließenden Doppel – der 5:0-Sieg war perfekt. Die Gegnerinnen aus Trier, die sich über die Silbermedaille freuten, erwiesen sich als faire Verliererinnen und gratulierten den HFG-Mädchen zum Gesamtsieg. Schön: Zum Abschluss spielten alle Teilnehmerinnen gemütlich noch mehrere Partien Rundlauf, wobei sich auch munter unterhalten wurde.