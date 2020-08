Wie die Polizei am darauffolgenden Dienstag mitteilte, wurde bereits am Samstag, 8. August, eine 50-Jährige in ihrer Homburger Wohnung überfallen, beraubt und schwer verletzt. Demnach seien zwei bislang unbekannte Männer gegen 21.15 Uhr in das Mehrparteienhaus in der Karlsbergstraße eingedrungen. Sie hätten die 50-jährige Wohnungsinhaberin gewaltsam zu Boden gebracht. Während einer der Täter die wehrlose Frau mehrfach ins Gesicht schlug, habe sein Komplize mehrere Gegenstände aus der Wohnung gestohlen. Die Räuber seien über die Karlsbergstraße mit unbekanntem Ziel geflüchtet; die schwer verletzte Frau ließen sie zurück. Das Überfallopfer wurde zur stationären Behandlung in die Uniklinik Homburg gebracht. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass sich die beiden Männer vor der Tat im Bereich Karlsbergstraße/La-Baule-Platz aufgehalten hätten. Sie sollen 25 bis 30 Jahre alt sein. Einer der Räuber soll etwa 1,90 Meter groß und stämmig sein. Der zweite Täter wird als schlank beschrieben. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.