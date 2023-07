Nach einem Brand am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr ist ein Mehrfamilienhaus in der Neunkircher Wilhelmstraße unbewohnbar. Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses ausgebrochen und zerstörte sie. Rund 50 Helfer von drei Löschbezirken konnten verhindern, dass die Flammen auf weitere Teile des Hauses übergriffen. Während die zehn Hausbewohner unverletzt blieben, wurde ein Polizeibeamter bei der Evakuierung des Hauses leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung brannte aus, in dem Haus kann man vorerst aber auch nicht mehr wohnen. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zum ausführlichen Artikel geht es hier