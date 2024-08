Bei einer Auseinandersetzung in Neunkirchen hat ein 48-jähriger Mann lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Laut Polizei soll der Mann nach bisherigen Erkenntnissen zuvor mit einem 32-Jährigen in Streit geraten sein. In dessen Verlauf habe der 32-Jährige dem älteren Mann vermutlich eine brennbare Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt, die sich entzündet habe. Worum genau es sich bei der Flüssigkeit handelte, sei noch unklar. Der Verletzte sei in eine Spezialklinik gebracht worden. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stufe den Fall als mutmaßliches versuchtes Tötungsdelikt ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar, der Streit habe sich an einem bekannten Treffpunkt der Drogenszene ereignet.