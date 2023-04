Der Andrang auf das erste Freilandturnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter an diesem Wochenende im Zweibrücker Landgestüt ist riesengroß: 180 Teilnehmer mit über 450 Pferden haben sich angemeldet.

Zwölf Prüfungen – sechs am Samstag, sechs am Sonntag – hat der Springreiterclub ausgeschrieben, erstmals ist auch wieder ein schweres Springen im Programm. Es beschließt das Turnier am späten Sonntagnachmittag.

Der große Andrang sorgt dafür, dass beide Turniertage früh beginnen und spät enden. Am Samstag läutet die Startglocke bereits um 7 Uhr, auch am Sonntag heißt es früh aufstehen, denn um 7.30 Uhr ist der erste Start geplant. Über 100 Starts gibt es am Samstagmittag im L-Springen zu sehen. Das ist die Prüfung mit dem größten Andrang, die rund drei Stunden dauern wird.

Neu: A-Springpferdeprüfungen als Pilotprüfungen

Das Turnier wartet mit einer Neuerung im Prüfungskanon auf: Die beiden A-Springpferdeprüfungen sind Pilotprüfungen. Platziert werden alle fehlerfreien Pferde, diese erhalten dann zusätzlich noch eine Wertnote. Alle anderen Ritte mit Abwürfen werden nach Fehlern rangiert.

Einige Prüfungen sind ausschließlich geschlossen für Amateure ausgeschrieben, in den anderen können sich Amateure mit den Profireitern aus der Region messen. Für das schwere Springen am Sonntag ab 18.30 Uhr werden 23 Starter erwartet.

Zeitplan

Samstag: 7 Uhr Clear-Round-Springen, 8.45 Uhr A*-Springpferdeprüfung - Pilotprüfung, 10.15 Uhr A**-Springpferdeprüfung - Pilotprüfung, 11.45 Uhr L-Springpferdeprüfung, 13 Uhr A**-Springen, 15.30 Uhr L-Springen, 18.30 Uhr M*-Springen.