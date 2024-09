Der jetzige Abteilungsleiter Volker Petri der VT Zweibrücken erzählt, warum die alten „Bach-Kabelrollen“ jetzt endlich ausgedient haben.

Am Samstag und Sonntag steigt das 45. Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier für Nachwuchsfechter. RHEINPFALZ-Redakteur Matthias Müller hat mit dem jetzigen Macher des Ausrichters VT Zweibrücken,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

roVelk tir,eP ;ue&rulmb ide etrir,aciedonthis aonneiattnril efenfo eagnalsnVrutt rs,ecgneoph ied uz Ernhe dse lehnu;erfurm& eiAerelislguttnsb mcfghuuh&eud;trlr dwi.r

reW tehts in ee&Zckwuru;mibln an eniebd geanT auf red ealshcPn?E dirw in ivre srAeekslntlsa und moufzlw;&l ni