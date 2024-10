Brutaler Raubüberfall am Samstagmorgen in der Homburger Uhlandstraße: Zwei bislang Unbekannte haben laut Bericht der Homburger Polizei einen 43-Jährigen angegriffen, ihn gewürgt und anschließend ausgeraubt. Das Diebesgut umfasst die Geldbörse samt Bargeld des Mannes. Die Täter flüchteten laut Pressebericht in unbekannte Richtung. Die Homburger Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, Telefon 06841 1060.