Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken findet erstmals nur online statt. Vom 17. bis 24. Januar. Mit 98 Filmen ist gut ein Drittel weniger zu sehen als in den Vorjahren. Das Grundgerüst bleibt: Deutschsprachige Nachwuchsfilme in vier Wettbewerben. Gespart wird am Rahmenprogramm.

98 Filme sind beim 42. Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis zu sehen, das vom 17. bis 24. Januar ausschließlich online stattfindet und deutschsprachigen Nachwuchsregisseuren vorbehalten