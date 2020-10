Die SG Knopp/Wiesbach bleibt in der Bezirksliga Westpfalz Süd dem Spitzenduo Weselberg und Schopp auf den Fersen. Das Team von Benny Früh besiegte am Mittwochabend den FK Clausen mit 7:2.

SG Knopp/Wiesbach - FK Clausen 7:2. Schon zur Pause war die Partie des sechsten Spieltages entschieden, da führte das SG-Team mit 4:1. Am Ende stand ein klares 7:2 (4:1) für Knopp/Wiesbach, das über die gesamte Spielzeit spielerisch besser war. Der FK Clausen konnte nur kämpferisch dagegenhalten. Die 1:0-Führung gelang Alexander Graf, dem Renato Da Silva das 2:0, 3:0 und 4:1 folgen ließ. Clausen verkürzte zwischendurch durch Sener Serif Oglou zum 1:3. Nach der Pause erhöhte Albert Beqiri auf 5:1, bevor Dennis Hinkel das 2:5 gelang. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Sven Vogelgesang mit zwei Treffern.

SG Rieschweiler II - SV Herschberg 4:1. Die SG Rieschweiler II fuhr am Mittwochabend auf dem Kunstrasen im Christoph-Weis-Stadion den ersten Saisonsieg ein. Mit 4:1 (3:1) besiegte das Team von Spielertrainer Daniel Preuß den SV Herschberg. Nach nervösem Beginn geriet die SGR durch Brian Azonsous 0:1 (18.) zwar in Rückstand, doch Preuß zum 1:1 (20.), Lukas Bißbort zum 2:1 (34.) und erneut Preuß zum 3:1-Pausenstand (40.) brachten die SGR auf die Siegerstraße. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte fielen zunächst keine Tore. Erst in der Nachspielzeit (90.+1) erhöhte Manuel Groh auf 4:1 für die SGR.

Weitere Spiele

SV Weselberg - SV Schopp 4:1. Tore: 1:0 Alexander Baum (19.), 2: Kevin Büchler (31.), 2:1 Felix Weber (60.), 3:1 Büchler (77.), 4:1 Timo Landoll (81.) - Zuschauer: 200.

SG Oberarnbach/Ob.Ki./Bann - FV Bruchmühlbach 1:2. Tore: 0:1 Tim Cronauer (28.), 0:2 Andreas Brunck (32.), 1:2 Daniel Fox (80.) - Zuschauer: 100.