Bis Mittwoch, 11 Uhr, haben sich 41 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 96,0 aktuell in der Alarmstufe rot ein, die Städte Zweibrücken (84,8) und Pirmasens (82,0) ebenfalls in rot. Von den neuen Indexfällen waren zuvor bereits vier Personen aus Zweibrücken, jeweils drei Personen aus den Verbandsgemeinden Rodalben und Zweibrücken-Land sowie zwei Personen aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen 1 in häuslicher Quarantäne. Auch heute liegen dem Gesundheitsamt über die Meldeketten die Informationen eines weiteren Todesfalls im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion vor. Demnach verstarb ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.