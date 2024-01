Ein unbekannter Täter hat mehrere Male versucht, in ein Einfamilienhaus in der Oberen Allee einzubrechen und dabei einen Schaden von schätzungsweise 4000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, seien die Einbruchsversuche zwischen dem letzten Donnerstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 14.20 Uhr, erfolgt. In dieser Zeit seien die Bewohner nicht zu Hause gewesen. Der Täter habe versucht, die Haustür an der Rückseite des Hauses „unter brachialer Gewalteinwirkung“ aufzuhebeln. Dasselbe versuchte er laut Polizei auch mit zwei Fenstern. „Die vorgenannten Einbruchsversuche schlugen jedoch allesamt fehl, sodass der Täter letztlich von der weiteren Tatausführung absah und in unbekannte Richtung von der flüchtete“, schreibt die Polizei. Die Polizei Homburg bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.