Am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht des anbrechenden 14. Mai, haben in der Hinteren Ixheimer Straße in Zweibrücken ein Mehrfamilienhaus und drei davor abgestellte Autos gebrannt. Laut Polizei konnten die Hausbewohner rechtzeitig evakuiert werden, sodass lediglich bei einer Anwohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung diagnostiziert worden sei. Nach RHEINPFALZ-Informationen hatten sich beim Ausbruch des Feuers zwei Personen im Haus befunden; bei einer davon handelte es sich offenbar um die Verletzte. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 400.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt.