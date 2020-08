Mit der Stadtplakette in Gold zeichnete Oberbürgermeister Marold Wosnitza Ratsmitglied Bernhard Düker aus, der seit 40 Jahren ununterbrochen für die SPD im Stadtrat wirkt. Bronze erhielt Rolf Holzmann, der scheidende Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Wosnitza bescheinigte Düker „Sitzfleisch, Begeisterung, Engagement und Gestaltungswillen“. Mehrere Stadtratsmitglieder spendeten dem Geehrten stehend Applaus. Düker bedankte sich mit stockender Stimme als erstes bei seiner Frau Annemarie, die ihn stets unterstützt habe. Er dankte auch seinen Mitstreitern und lobte seine Kollegen im Rat, die in 40 Jahren immer wieder Ideen umgesetzt hätten, obwohl die Stadt hoch verschuldet und der Spielraum somit begrenzt sei. Düker erinnerte an seine Anfangszeit als Stadtratsmitglied, in der Panaschieren und Kumulieren noch Fremdworte waren, die ihm allerdings später zugute gekommen seien. Heute seien die Listen der Parteien nicht mehr unumstößlich. Wosnitza bescheinigte Rolf Holzmann Verdienste um die Stadtentwicklung. Holzmann habe den Umbau der alten Hauptpost in altersgerechte Wohnungen umgesetzt, aber auch den Bahnhof gekauft, den Netto-Markt am Busbahnhof angesiedelt und den Umbau der Kanadasiedlung vorangetrieben. Zudem habe er bei der Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau) den Computer eingeführt.