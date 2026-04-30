Die Blieskasteler Werkstätten feiern ihren 40. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür am Freitag, 8. Mai. Die Besucher erhalten an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr Einblicke in die Arbeit, dazu gibt es Essen und Trinken, Live-Musik und Angebote für Kinder. Die Blieskasteler Werkstätten bieten nach eigenen Angaben 120 Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, berufliche Qualifizierung und Entwicklungsförderung. 22 Mitarbeiter fördern die Menschen. In den Werkstätten werden Granulate abgefüllt, Datenträger und Akten vernichtet, Produkte verpackt oder konfektioniert und Dinge montiert.

Die Werkstatt wurde 1986 im Zuge der psychiatrischen Vollversorgung im Saarland vom Caritasverband für die Diözese Speyer gegründet. 1998 folgte der Kauf einer Industriehalle zur Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten. Im Jahr 2004 ging die Werkstatt in die Trägerschaft des Gemeinschaftswerks über, und die Gebäude der Werkstatt wurden saniert. Damals bot die Werkstatt Platz für 60 Menschen, mittlerweile sind es doppelt so viele.