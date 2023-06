Der Zweibrücker Familienbetrieb Gewürze Schwabe öffnet am Samstag für zwei Wochen einen Laden im Pop-up-Store in der Zweibrücker Fußgängerzone. Damit holt das 1980 gegründete Unternehmen auch etwas verspätet sein 40. Jubiläum in besonderer Form nach. Vom 3. bis 17. Juni testen Inhaberin Eva Gab und ihre acht Mitarbeiter eine Verbindung aus Gewürzverkauf und Teestube im neuen Pop-up-Store der Stadt. Gewürze Schwabe begann als Marktbeschicker. Seit 2018 gibt es das Gewürzlädchen in der Oselbachstraße, mittlerweile mit einer Teestube mit Außenverzehr, wo man auch frühstücken kann.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier