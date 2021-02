Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr wurde an einem in der Lützelstraße geparkten schwarzen 3er BMW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem unter der Gottlieb-Daimler-Brücke stehenden Fahrzeug wurde aus der offen im Fahrzeug liegenden Geldbörse Bargeld entwendet, der linke Außenspiegel wurde abgerissen, mehrere Karosserieteile beschädigt und zerkratzt und das vordere amtliche Kennzeichen entwendet. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro, so die Polizei. Ein dunkelblauer 3er BMW-Kombi wurde zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 17.30 Uhr, rundum zerkratzt, Schaden: etwa 2000 Euro. In Frage als Tatorte kommen mehrere Stellen im Saarland die Wohnadresse des Fahrzeugnutzers in der Zweibrücker Wolffstraße, so die Polizei.