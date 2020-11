Am Freitag kam es gegen 15.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Saarlandstraße zu einem dreisten Betrugsversuch. Ein Mitarbeiter des Marktes teilte mit, dass ein 39-Jähriger aus Zweibrücken ein Dampfbügeleisen umtauschen wollte. Da der Mann keinen Kassenbeleg vorweisen konnte und die Sache den Angestellten merkwürdig vorkam, wurden Videoaufzeichnungen ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass der 39-Jährige das Dampfbügeleisen aus der Warenauslage genommen hatte und direkt zur Kasse gegangen war, um dort eine ordnungsgemäße Rückgabe vorzutäuschen. Auf den Beschuldigten kommt nun eine Strafanzeige wegen Betrugs zu. Das teilt die Polizei mit.