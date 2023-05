Seit Sonntag, 21. Mai, wird Fabrizio Paci aus dem saarländischen Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) vermisst. Wie die Polizei berichtet, hat der 39-Jährige an jenem Tag gegen 16.45 Uhr zu Fuß seine Wohnung in der Rudolf-Malter-Straße in Sulzbach verlassen. Seitdem sei er nicht mehr zurückgekehrt. Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar. Zuletzt trug er einen schwarzen Jogginganzug, einen grauen Pullover und weiße Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Sulzbach (Telefon 06897 9330) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.