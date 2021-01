Bei einer Personenkontrolle in der Zweibrücker Lanzstraße in der Nacht zum Sonntag gegen 5.15 Uhr wurden Beamte der Zweibrücker Polizei bei einem 39-Jährigen fündig. Auf Nachfrage, ob er verbotene Substanzen dabei hat, händigte er den Beamten ein Päckchen mit etwa 1,5 Gramm Amphetamin aus, das er in der Innentasche seiner Jacke aufbewahrt hatte. Die Hoffnung, mit der freiwilligen Übergabe des Päckchens seine Durchsuchung verhindern zu können, ging jedoch nicht in Erfüllung. Die Polizisten entdeckten in seiner Geldbörse ein zweites Päckchen mit der gleichen Menge Amphetamin und stellten auch dieses sicher. Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes.