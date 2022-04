Ein 39-Jähriger gilt laut Polizei als zehntes saarländisches Drogenopfer im Jahr 2022. Laut Bericht wurde der Mann bereits am 29. August 2021 leblos in einer Saarbrücker Wohnung aufgefunden. Die Wohnung soll einer Freundin des 39-Jährigen gehört haben. Der Mann, so die Polizei, war bereits als Drogenkonsument bekannt. Die Obduktion des Verstorbenen bestätigt nun, dass der 39-Jährige dem Drogenkonsum zum Opfer fiel.