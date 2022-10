Drei gibt’s bereits am Hallplatz, 38 weitere für die ganze Innenstadt sollen folgen. Die Rede ist von Pollern, die die Menschen in der Fußgängerzone vor Terroranschlägen, aber auch rücksichtlosen Autofahrern schützen sollen.

Der Hauptausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung zu, den Auftrag für die 38 neuen Poller für knapp 200.000 Euro an die Firma BFT in Oberasbach zu vergeben. Ausschussmitglieder zeigten sich erfreut über den vergleichsweise günstigen Preis. Theresa Baumann (SPD) wies darauf hin, dass die drei Poller am Hallplatz rund 40.000 Euro gekostet haben. Da sei hier der Stückpreis deutlich günstiger. Kurt Dettweiler wollte wissen, ob die Firma so was schon mal gemacht habe und ob nicht wieder mit einer Kostensteigerung hinterher zu rechnen sei. Steffen Mannschatz vom Umwelt- und Servicebetrieb versicherte, dass es sich um eine renommierte und seriöse Firma handele. „Überdies waren sie die einzigen, die sich die Lage vor Ort angesehen haben“, so Mannschatz. Die Kosten für die Poller werden von Bund und Land gefördert.