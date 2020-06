Der Landkreis Südwestpfalz erhält für den Ausbau des Abschnitts der K 76 zwischen Reifenberg und der Abzweigung zur K 15 (Richtung Stockbornerhof) einen Landeszuschuss von 360 000 Euro. Das teilt der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing mit. Damit können auf dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt die 2016 festgestellten Schwachstellen beseitigt werden. Der Ausbau wurde bereits mehrfach verschoben. Erst sollte es im Oktober 2018 losgehen, dann im Mai 2019, dann im Herbst 2019. Grund: Nur eine Firma hatte sich für die – damals noch umfangreicher ausgeschriebenen – Arbeiten gemeldet, und die wollte doppelt so viel Geld wie eingeplant. Schließlich wurden die Aufgaben getrennt in Arbeiten an den Kanal- und Wasserleitungen und den Straßenausbau.