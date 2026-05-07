Steile Berge, enge Kurven und wenig Erfahrung mit Mehrspurigkeit: Das Autofahren in Pirmasens bietet durchaus Besonderheiten. Eine Rundfahrt durch die Stadt.

Kfz-Gutachter Hermann Weis aus Zweibrücken liebt seinen Beruf. Aber allmählich möchte er kürzer treten. Der 72-Jährige hat schon etliche Betrugsversuche aufgedeckt.

Vier deutsch-französische Radwege, ein Dutzend kleine Veranstaltungen: „Radeln grenzenlos“ hat sich etabliert. Das ist für die Zukunft der Veranstaltung geplant.

Nach 36 Jahren beim ASB in Zweibrücken geht Geschäftsführer Tassilo Wilhelm in den Ruhestand. Welche Einsätze ihn prägten und wer seine Nachfolge antritt.

Am Bottenbacher Naturerlebnispfad steht tief im Tal das alte Wasserhaus. Die Gemeinde plant eine Sanierung – und darf sich über Fördermittel freuen.

Auf der Wieslauterbahn sind bei den Bauarbeiten weitere Schäden entdeckt worden. Trotz möglicher Mehrkosten von rund 700.000 Euro soll der Saisonverkehr im Juni starten.

Auf den Bergrücken zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein stehen fünf Behälter, gefüllt mit jeweils 20.000 Litern Wasser. Was es damit auf sich hat.

Eine Frau hat sich beim Rutschen im Pirmasenser Dynamikum verletzt. Ein Gutachten soll nun klären, ob der Unfall im August 2022 hätte vermieden werden können.

Kunstvoll gestaltete Banner werden im nächsten Jahr quer über die Zweibrücker Fußgängerzone gespannt. Bei den Vorbereitungen geht es auch um Windstärken und Spezialhaken.

Eigentlich sollte der Contwiger Recyclinghof schon längst in Betrieb sein. Das Projekt dauert viel länger, als ursprünglich geplant.

Die fünf Angeklagten im eskalierten Schuldenstreit zeigten vor dem Jugendschöffengericht Pirmasens keine Reue – im Gegenteil. Der Staatsanwalt fordert längere Haftstrafen.

Kulturtipps für Pirmasens, Zweibrücken und das Umland: Giora Feidman kommt nach Pirmasens und die Louisiana-Musiker Helt Oncale nach Homburg. Und in Zweibrücken lockt am Samstag und Sonntag das Straßentheater-Spektakel.