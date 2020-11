Ein stark beschädigtes Auto und ein Mann, der ins Krankenhaus gebracht werden musste, sind das Resultat eines Autounfalls, der sich am Montag ereignete. Ein 25 Jahre alter Kia-Fahrer missachtete gegen 8 Uhr an der Einmündung Vogelgesangstraße/Ixheimer Straße die Vorfahrt eines 36-Jährigen, der mit seinem VW-Transporter auf der Ixheimer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Achse des Kias. Das Auto musste später abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. Den Schaden am Transporter schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Der 36-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen an der Wirbelsäule und musste ins Krankenhaus gebracht werden.