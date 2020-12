Ein 36 Jahre alter Mann ist am Montag im Etzelweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann gegen 7 Uhr in Höhe des Anwesens 195 die Straße, als er vom Auto eines 63-Jährigen – dieser war in Richtung Zweibrücken-Mitte unterwegs – erfasst und auf die Motorhaube geschleudert wurde. Dabei erlitt der 36-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf sowie eine Prellung am Arm. Laut Polizei war der Mann nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 2000 Euro. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden: Telefon 06332/9760 oder per E-Mail.