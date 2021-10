Am Samstag Mittag hat ein 35-jähriger Mann aus Eppelborn seine Ehefrau verletzt. Die Polizei spricht von häuslicher Gewalt. Nach der Tat flüchtete er mit einem grauen Audi A3 und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Beamten mitteilen, raste der Mann durch Illingen, Hüttigweiler, Stennweiler und Wemmetsweiler. Beim Überholen habe er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos gestreift und beinahe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Danach sei der Flüchtige entkommen. Weitere Ermittlungen führten zur Festnahme des 35-Jährigen in Ottweiler. Er stand laut Polizei unter Drogen und wurde nach ärztlicher Untersuchung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter Telefon 06821 2030 zu melden.