Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat das zweite Play-off-Halbfinale um die Meisterschaft am späten Freitagabend bei den „Eisbären“ des Heilbronner EC mit 3:4 (0:0, 2:3, 0:1, 1:0) in der Verlängerung verloren. Nach dem Sieg der „Hornets“ im Heimspiel am vergangenen Sonntag steht es in der Serie „Best of five“ damit 1:1.

Die Zweibrücker Mannschaft von Trainer Ralf Wolf fand vor 537 Zuschauern in der Kolbenschmidt-Arena – wie schon am vorigen Sonntag – nicht gut ins Match. Nach dem torlosen ersten Spieldrittel kassierten die Gäste im mittleren Spielabschnitt schnell zwei Treffer durch Marco Haas (21.) und Artem Klein (26.). Doch wie im ersten Spiel kämpften sich die „Hornets“ in die Partie zurück: Noch vor der Drittelpause sorgten Julian Reiss (27.), Justin Grillo (35.) und Marco Trenholm (38.) für eine 3:2-Führung.

Die hatte Bestand bis 16 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Da erzielte Haas aus „Eisbären“-Sicht das erlösende 3:3 (60.) und rettete Heilbronn noch in die Verlängerung. Dort erzielte Tim Brenner nach knapp einer Minute im „Sudden Death“ den entscheidenden Treffer.

Weiter geht es in der Serie am Sonntag, 26. Februar, um 19 Uhr in der Zweibrücker Ice-Arena. Im ersten Aufeinandertreffen der anderen Halbfinalserie hat der Stuttgarter EC am Freitagabend den ESC Hügelsheim mit 2:2 (0:0, 2:1, 0:0) geschlagen.