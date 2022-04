Das Sondereinsatz-Kommando der Polizei (SEK) rückte am Sonntagabend gegen 17 Uhr zu einem Bedrohungseinsatz in Saarbrücken-Scheidt aus. Laut Notrufmeldung randalierte ein 34-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus, drohte dabei sogar einem Nachbarn mit dem Tod.

Zeugen berichteten der Polizei kurz nach deren Ankunft am Einsatzort, dass der 34-jährige Bewohner des Mehrfamilienhauses dort randaliere und andere Mitbewohner des Hauses bedrohe. Dabei soll der Tatverdächtige mit einem Küchenmesser in der Hand umhergelaufen sein. Einem Nachbarn habe er sogar gedroht, ihn umzubringen. Laut Polizeibericht befand sich der 34-Jährige zum Tatzeitpunk in einem psychischen Ausnahmezustand, zudem hatte er eine blutende Wunde am Arm.

Das SEK öffnete die Wohnungstür des 34-Jährigen und nahm ihn in seinen vier Wänden fest. Er wurde laut Polizeibericht durch den Zugriff der Beamten nicht verletzt. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Schon vor dem SEK-Einsatz am Sonntagabend sei der Tatverdächtige polizeilich in Erscheinung getreten.