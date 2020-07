Ein 34-Jähriger ist am Montagabend kurz vor 22 Uhr in eine Logistikfirma in der Göteborger Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben Mitarbeiter der Firma den Einbrecher auf frischer Tat ertappt und sofort der Polizei gemeldet. Sie konnten genau beschreiben, wie der Mann ausgesehen hatte, sodass der Übeltäter nur wenige Minuten später in der Pariser Straße von der Polizei geschnappt wurde. Der 34-Jährige hatte ein Brecheisen und ein firmeneigenes Funkgerät bei sich. Später stellte sich heraus, dass er auf seiner Einbrecher-Tour auch zwei Straßenlaternen in der Max-Planck-Straße beschädigt hatte. Das Brecheisen hatte er laut Polizei gar nicht gebraucht und nur für alle Fälle mitgenommen, denn in die Firma war er durch den offenen Seiteneingang geschlichen. Der Einbrecher wurde in Gewahrsam genommen und erst wieder am Morgen freigelassen.