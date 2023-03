Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken ist gut in die Play-off-Finalserie gegen den Stuttgarter EC um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest gestartet: Die „Hornets“ gewannen am Sonntagabend gegen die „Rebels“ mit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Dabei haben die Zweibrücker an der 1000-Zuschauer-Marke gekratzt. 986 Fans bildeten eine tolle Kulisse für das erste Play-off-Finale der „Hornissen“ in der Serie „Best of five“. Zu Beginn der 14. Spielminute eröffnete Zweibrückens Marco Trenholm (Dritter von rechts) mit dem 1:0 für seine Mannschaft den Torreigen in den Endspielen. Justin Grillo legte nur 51 Sekunden später – bei doppelter Überzahl – das 2:0 nach. Nach der Pause kamen die „Rebels“ aus Stuttgart zum 1:2-Anschluss durch Patrick Eisele (32.), aber erneut Trenholm stellte knapp fünf Minuten darauf den alten Abstand wieder her. 51 Sekunden vor dem Ende hieß es dann aber doch mal zittern für die Zweibrücker, als Jannik Herm zum 2:3 traf. Erst recht, als Erik Betzold 18 Sekunden vor der Schlusssirene noch auf die Strafbank musste. Es blieb aber beim 3:2-Erfolg.

Weiter geht’s in der Finalserie mit Match zwei am kommenden Freitag in Stuttgart, Spiel drei steigt am 19. März dann wieder in Zweibrücken.