Dank Hoch Leiki ist er geknackt, der bisherige Temperatur-Rekord im September. An der Wettermessstelle Zweibrücken hat Patrick Lang am Dienstag gegen 16 Uhr 31,5 Grad gemessen – der höchste Wert seit Bestehen der Station im Jahr 1998. Zweibrücken liege derzeit in einer südlichen Höhenströmung, die die Region mit für diese Zeit ungewöhnlich heißer subtropischer Luft versorgt, teilte Patrick Lang mit. Hinzu kommt, dass es nahezu windstill ist und kaum Wolken am Himmel sind. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2016. Vor vier Jahren wurden am 13. September 31,3 Grad gemessen. Der dritthöchste Wert wurde am 13. September 1999 mit 31,2 Grad erreicht. Zum Vergleich: Im vergangenen September lag der Höchstwert bei 26,4 Grad. Besonders kühl war es im September 2000: Dort kletterte das Thermometer auf maximal 23,1 Grad am 3. des Monats. Auch die kommenden zwei Wochen soll es Lang zufolge – mit Ausnahme einzelner Schauer und Gewitter – vielerorts trocken bleiben. Obgleich die Temperaturen ab Donnerstag etwas zurückgehen, werden nachmittags weiterhin zwischen 25 und 28 Grad erreicht. Kühleres und regnerisches Wetter ist nach Langs Worten also erstmal nicht in Sicht. rhp/plg