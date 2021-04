Wegen einer Vielzahl von Vergehen, darunter Betrug, muss sich seit Dienstag ein 31-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Dabei handelt es sich um ein Sicherungsverfahren. Das heißt: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er eine Vielzahl von Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat und fordert die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

Die Liste der ihm zur Last gelegten Vergehen ist auch lang. Laut Antragsschrift der Staatsanwaltschaft soll der 31-Jährige zwischen Februar 2017 und Februar 2018 über 25 000 Euro vom Konto seines Vaters abgehoben haben. Der Vorwurf: Betrug in vier Fällen, begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit. Außerdem soll er in Zweibrücken in 28 Fällen mit Buntstiften und Sprühdosen, Stromverteilerkästen, Zigarettenautomaten, Glasvitrinen sowie einen Tisch und eine Kneipentür besprüht und beschmiert haben. Mit einem Schlagring soll er zudem seine Freundin bedroht haben. Er soll auch seinen Vater körperlich angegangen und vor dessen Haustür zwei Mülleimer angezündet haben und mehrfach schwarzgefahren sein.

Reihe von Vergehen

„Die Vorwürfe der Staatsanwältin entsprechen im Großen und Ganzen der Wahrheit“, sagte der 31-Jährige, der unter einen bipolaren Störung leidet. Einzig den Betrugsvorwurf wies er zurück, da er das Sparkonto gemeinsam mit seinem Vater hatte. „Wir waren beide Kontoinhaber.“ Er durfte als Kontomitinhaber das Geld abheben, bestätigte ein damaliger Bankangestellter. Ist damit der Betrugsvorwurf vom Tisch?

Der 31-Jährige beschrieb freundlich und redegewandt seinen Werdegang und den durch eine psychische Krankheit und Drogenkonsum (Amphetamin und Marihuana) bedingten Absturz. 2014 habe er gemerkt, dass etwas nicht stimmt. „Ich war im Antrieb gemindert, hatte schlechte Gedanken und litt unter Suizidgedanken“, sagte er. Er begann eine Ausbildung zum Krankenpfleger an der Uniklinik Homburg, wo ihm gekündigt wurde, weil er häufiger nicht zum Dienst erschien. „Meine Stimmung schlug um in eine manische Phase. Ich litt an Größenwahn“, sagte er.

Psychiater: Beschuldigter schuldunfähig

„Eine manische Episode, bei der man sich superstark fühlt und glaubt, die Welt aus den Angeln heben zu können“, bestätigte Psychiater Wolfgang Retz. Folgend mit einer depressiven Phase, so der Gutachter. In dieser Phase hatte er die Ausbildung vernachlässigt, Drogen konsumiert und Partys gefeiert. Nach Gerichtsbeschlüssen landete er mehrfach in psychiatrischen Kliniken, brach dort die Behandlungen ab. Bis Oktober 2018 hatte er auf der Straße gelebt. „Mein Vater hatte von meinem Drogenkonsum gehört. Er wollte mich davon abbringen. Ich war nicht gut auf ihn zu sprechen“, betonte er. Mittlerweile lebt er bei seinem Vater, „er hat Bekannte in Saarbrücken, treibt seinen Lieblingssport Tischtennis. Ich kann nur hoffen, dass er von den Drogen die Finger lässt“, betonte dieser vor Gericht. 2019 wurde die bipolare Störung in der Saarbrücker Sonnenbergklinik behandelt. Sein damaliger Diplompsychologe attestierte vor Gericht den Erfolg der Behandlung. Er sei überzeugt, die Therapie dämmt die psychische Erkrankung ein.

Durch diese Fortschritte, betonte Gutachter Retz, solle man überlegen, die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus zur Bewährung auszusetzen. Auch er hält den Beschuldigen für schuldunfähig und rät, die Behandlung fortzusetzen. „Er ist behandlungseinsichtig, er hat Ansprechpartner in der Familie, befindet sich in einer Ausbildung zum Orthopädie-Mechaniker, seine Teilnahme an der Selbsthilfegruppe sollte er fortführen. Seit dreieinhalb Jahren ist nichts mehr passiert. Seine Behandlung hat bisher einen guten Verlauf“, schloss der Psychiater.