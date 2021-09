Lars Klein vom TV Lemberg gewann in Saulheim den Titel des Rheinland-Pfalz-Meisters über 3000 Meter in der Altersklasse U20. „Ich hatte mir vorgenommen, zum Ende der Bahnsaison ein gutes Ergebnis zu erreichen“, meinte der 18-jährige Saalstadter zum überzeugenden Sieg in schnellen 9:17,71 Minuten bei seinem Saisonabschluss.

In 3:01, 3:09 und 3:07 Minuten für die 1000-Meter-Abschnitte spulte der Schüler des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums mangels Konkurrenz das Rennen im Alleingang sehr gleichmäßig ab. Dabei kam ihm am Ende zu Gute, dass Starter der anderen Altersklassen wieder vor ihm auftauchten, als er diese überrundete. „So hatte ich Anreize, das Tempo immer hochzuhalten“, sagte Klein.

Vereinskameradin Marie Derstroff aus Zweibrücken übersprang im Hochsprung der Klasse W15 im ersten Versuch 1,40 Meter und wurde Fünfte. Die 14-Jährige scheiterte nur knapp an 1,45 Meter. „Mir fehlt etwas Wettkampfpraxis und damit die Sicherheit im Sprung. Die Höhe habe ich drauf“, analysierte die Hofenfels-Schülerin selbstbewusst und hofft auf eine normale Hallensaison.