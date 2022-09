Die Integrative Kindertagesstätte im Lützelhaus soll umgebaut werden, um 30 zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen. Außerdem soll die jetzt in der Sickingerhöhstraße ansässige Spiel- und Lernstube in die Canadasiedlung umziehen. Das beschloss der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Auch dem Beschluss zur Änderung von Richtlinien in der Kindertagespflege wurde zugestimmt. So erhalten Personen, die in der Kindertagespflege arbeiten, künftig sechs Euro pro Kind und Stunde statt wie bisher fünf, für nächtliche Bereitschaftsdienste gibt es statt 15 künftig 25 Euro. Eine Pflegeunterbrechung von bis zu zehn Tagen wird als Ausfallzeit für eine Tagespflegeperson oder das betreute Kind anerkannt und berechnet.

Darüber hinaus stimmte der Ausschuss für eine überarbeitete Fassung zu Empfehlungen von Nebenleistungen in der Jugendhilfe, die vom Landesausschuss erarbeitet wurde. Änderungen gibt es etwa bei der in Ausnahmefällen gebilligten Förderung zum Erwerb eines Führerscheins, einmaligen Beihilfen im Rahmen der Vollzeitpflege sowie bei der finanziellen Unterstützung bei Ferien- und Klassenfahrten.